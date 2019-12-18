PENDİK'TE ZÜCCACİYE DÜKKANINDA YANGIN: 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

PENDİK'te bir züccaciye dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bir kişi dumandan etkilendi.

Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi'ndeki bir züccaciye dükkanında saat 03.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İşyerindeki yangın sırasında dükkanın üst katındaki dairede oturan bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiye sağlık ekipleri tarafında ambulansta müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları uzun süre devam etti. Yangın sonucu işyerinde ve binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangını ilk gören kişilerden bir vatandaş, "Saat 03.45 sıralarında çıktı. Bir kişi bize doğru ıslık çalarak yangını haber verdi. Biz de oraya hortum çekerek söndürmeye çalıştık. O sırada itfaiye ekiplerine haber verdik. Burası avize dükkanı. Dumandan etkilen oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Züccaciye dükkanı

İtfaiye ekiplerin çalışması

-Dumanlardan detaylar

-Bir kişinin sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması

-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

- İstanbul