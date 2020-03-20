Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Pendik'teki balkonları çöken bina - Güncel

Pendik'teki balkonları çöken bina

Pendik'te mühürlenen binanın sakinleri otellere yerleştirildi.

20.03.2020 03:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 03:54
Pendik 'te mühürlenen binanın sakinleri otellere yerleştirildi.
Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan bazı balkonları çöken binada oturan vatandaşlar Pendik Belediyesi tarafından otellere yerleştirildiler. Mühürlenen binadan ve komşu binadan tahliye edilen vatandaşlar evlerinden kontrollü olarak eşyaların aldıktan sonra Pendik Belediyesi Zabıta ekiplerince otellere yerleştirildiler.
Rahatsızlıkları yüzünden yürüyemediği öğrenilen bina sakini 2 kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile kalacakları otele götürüldüler. Pendik’teki balkonları çöken bina

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Pendik'teki balkonları çöken bina
Etiketler : Maltepe, Pendik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Güncel
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Loading