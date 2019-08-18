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Pendik'teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'un Pendik ilçesi yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18.08.2019 23:35
Pendik'teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'un Pendik ilçesi yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi, Anız Sokakta yer alan iki katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği daireye taksiyle gelen yabancı uyruklu grup iddiaya göre, para yüzünden uzun süre tartıştıktan sonra dairede yaşayan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine dairede yaşayan vatandaşların apartmandan kaçması üzerine peşlerinden giden saldırgan grup yakında bulunan bir cami avlusuna sığınan bir kişiyi daha bıçakla yaradı. Saldırganların dairede bir kişiyi bıçakladıktan sonra diğer kaçan vatandaşı kovaladıkları anlar vatandaş kamerasına yansırken o anlarda yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
(İHA)
Pendik'teki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul, Pendik, kavga, Güncel

Kaynak: İHA

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