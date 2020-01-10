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Pendik'teki iş yeri yangınında doğal gaz paniği

Pendik'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

10.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:58Pendik'teki iş yeri yangınında doğal gaz paniği
'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın yanında bulunan doğal gaz kutusuna da sirayet etti. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken doğal gaz kutusundaki yangın paniğe neden oldu.

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın da yayıldığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, iş yerinin yanında bulunan bir doğal gaz kutusuna da sirayet etti. Doğal gaz kutusunda etkili olan yangın paniğe neden oldu. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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