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Pendik'teki silahlı saldırının hazırlık anı şüphelilerin kaçması kamerada

İstanbul Pendik'te sokak düğününü basarak dehşet saçan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde

11.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:13

Pendik'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.

Pendik'te 4 kişi dün sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulunmuştu. Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kardeşi Murat ve babası İlyas Kara yaralanmıştı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

4 saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. A.E, E.E, H.E, C.E'nin polis merkezindeki sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameraya yansıyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Pendik'teki silahlı saldırının hazırlık anı şüphelilerin kaçması kamerada

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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