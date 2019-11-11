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PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ HAZIRLIK ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI KAMERADA

Murat KORKMAZ/ İstanbul, DHAPendik'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi.

11.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:14PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ HAZIRLIK ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI KAMERADA

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ , DHA

'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi. Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.

PENDİK'te 4 kişi dün sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulunmuştu. Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kardeşi Murat ve babası İlyas Kara yaralanmıştı. Polis 4 saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. A.E, E.E, H.E, C.E'nin polis merkezindeki sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.



İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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