Haberler » Güncel » Pendik'teki silahlı saldırının hazırlık anı ve şüphelilerin kaçması kamerada - Haber

Pendik'teki silahlı saldırının hazırlık anı ve şüphelilerin kaçması kamerada

Murat KORKMAZ İstanbul, DHAPendik'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi.

11.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:25
Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ , DHA
'te dün öğlen saatlerinde düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı ve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 4 kişi güvenlik kameraları tarafındna görüntülendi. Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.
PENDİK'te 4 kişi dün sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulunmuştu. Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana gelen olayda silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kardeşi Murat ve babası İlyas Kara yaralanmıştı. Polis 4 saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. A.E, E.E, H.E, C.E'nin polis merkezindeki sürerken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde bir şüphelinin aracın bagajından pompalı tüfek alması ve şüphelilerin saldırıdan sonra kaçmaları görülüyor. Bir şüpheli de kaçarlarken havaya ateş ediyor. Çevredeki panik anları da kameya yansıyor.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
Pendik'teki silahlı saldırının hazırlık anı ve şüphelilerin kaçması kamerada

İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:06 Adana'da "torbacı" operasyonu
11:06 İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı...
11:00 Talas'ta ikinci antika günlerine yoğun ilgi
11:05 RTÜK, yemek programlarına ve reklamlara düzenleme getirecek
11:04 Nazilli'de eroin ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı
10:50 Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
10:18 Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi
10:12 Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor
09:55 Sultangazi'de 2 patron, maaşını isteyen işçiyi feci şekilde dövdü
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:07:25