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Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı

Pendik'te sokak düğününe davetli olarak gelen bir kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaralayan üç zanlı ifadelerinde, "Saldırıda bulunduğumuz kişilerle aramızda kız alıp verme meselesinden sorun başlamıştı." dedi.

10.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:29

'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulunmuş, baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda baba ile 1 oğlu yaralanırken diğer oğlu hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi ve onlara yardım ettiği anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.E, E.E, H.E, C.E ifadeleri alınmak üzere Pendik Asayiş Büro'ya getirildi.

CİNAYETİN SEBEBİ, KIZ ALIP VERME MESELESİ

Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede saldırıda bulundukları kişilerle aralarında kız alıp verme meselesinden sorun başladığı söyledi. Şüpheliler, karşı tarafın, yakınlarını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde darp ettiklerini bu yüzden de aralarındaki husumetin büyüdüğünü anlattı. Bu husumet sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin, alınan ifadelerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilecek.

PendikPendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı

Düğün alanında 2 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldüren zanlılar ifade verdi: Kız alıp verme meselesinden sorun başladı

İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA


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