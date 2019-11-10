PENDİK'TEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİLERİ POLİS MERKEZİNE GETİRİLDİ

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulunmuş, baba ve 1 oğlu yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde sokak düğününe davetli olarak gelen baba İlyas Kara ve oğulları Şenol Kara ile Murat Kara'ya düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda baba İlyas Kara ile oğlu Murat Kara yaralanırken, diğer oğlu Şenol Kara(38)hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi ve onlara yardım ettiği anlaşılan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.E, E.E, H.E, C.E ifadeleri alınmak üzere Pendik Asayiş Büro'ya getirildi. Şüpheliler, polise verdikleri ilk ifadede saldırıda bulundukları kişilerle aralarında kız alıp verme meselesinden sorun başladığı söyledi. Şüpheliler, karşı tarafın, yakınlarını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde darp ettiklerini bu yüzden de aralarındaki husumetin büyüdüğünü anlattı. Bu husumet sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin, alınan ifadelerinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Asayiş bürodan görüntü

-Şüphelilerin polis merkezine getirilmesi

-genel ve detay