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Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

29.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:48
'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde Şirin A. idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Filiz A. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk tedavisi olay yerinde yapılan Filiz A. ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sabiha Gökçen, TEM Otoyolu, Pendik, Güncel

Kaynak: AA


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