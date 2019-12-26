Haberler » Güncel » Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Haber

Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

26.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:30 Pendik'teki trafik kazasında iki kişi yaralandı
'te iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esenyalı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Rıfat Caddesi kesişiminde Hasan Alkan'ın kullandığı 34 LU 7229 plakalı otomobille Ali Çoban yönetimindeki 34 HA 4444 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Alkan ile diğer otomobilin sürücüsü Çoban ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı, belediye ekipleri olay yerinde temizlik çalışması yaptı.

Hasan Alkan, Pendik, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi - Haber
15:07   Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2) - Haber
15:03   Isparta Mekke Eğitim Vakfı'nda 3. eğitim binası temeli atıldı - Haber
15:02   Belediye personeline cinsiyet eşitliği konusunda eğitim verildi - Haber
15:02   Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:11:37