08.07.2019 22:25
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Pendik'teki trafik magandaları cezaevine konuldu

Pendik

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

PENDİK'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.
Pendik D-100 karayolunda 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek saldıran Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hasan ve Hüseyin Sel'in yakınları, cezaevi önünde kardeşlerin gelmelerini bekledi. Yakınları cezaevine girmeden önce polis aracındaki kardeşlerle konuşarak, kendilerine içinde eşya bulunan çantalarını teslim etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Maltepe Cezaevi, Pendik, Güncel

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