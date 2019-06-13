13.06.2019 22:11
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Pendik'teki zincirleme trafik kazası tem'de trafik yoğunluğuna neden oldu

Pendik

PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı.

PENDİK'te TEM Otoyolu'nda 3 kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu, Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet önündeki iki kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Üç kamyonetin karıştığı kazada kamyonet sürücülerinden birisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan kamyonetlerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Pendik, TEM Otoyolu, Güncel

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