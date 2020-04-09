Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pendik ve Kağıthane'de kaçak maskeler ele geçirildi

Pendik ve Kağıthane'de tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda 63 bin 200 kaçak maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Pendik ve Kağıthane'de kaçak maskeler ele geçirildi
Pendik ve Kağıthane 'de tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda 63 bin 200 kaçak maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Yeni Mahalle'de bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 55 bin 200 satışa hazır maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirdi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesine düzenledikleri baskında satışa hazır 8 bin maske ele geçirdi.
İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Pendik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Haberler ›› Güncel ››Pendik ve Kağıthane'de kaçak maskeler ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 13:24: Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina altına alındı - Haber 13:24: MÜ Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı - Haber 13:24: Çubuk'ta semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Haber 13:23: Korona virüs savaşçısı Mikronsis aracı İstanbul sokaklarında - Haber 12:55: Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber