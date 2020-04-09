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Pendik ve Kağıthane'de kaçak maskeler ele geçirildi

Pendik ve Kağıthane'de tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda 63 bin 200 kaçak maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

09.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:07
Pendik ve Kağıthane 'de tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonlarda 63 bin 200 kaçak maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Nisan'da Yeni Mahalle'de bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 55 bin 200 satışa hazır maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirdi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesine düzenledikleri baskında satışa hazır 8 bin maske ele geçirdi.
İş yerleri, zabıta ekiplerince mühürlendi. Pendik ve Kağıthane’de kaçak maskeler ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Pendik, Güncel
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