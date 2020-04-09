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PENDİK VE KAĞITHANE'DE SAHTE MASKE OPERASYONU

Pendik ve Kağıthane'deki iki ayrı tekstil atölyesine yapılan baskınlarda 156 bin 200 sahte maske ele geçirildi.

09.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:45
Pendik ve Kağıthane 'deki iki ayrı tekstil atölyesine yapılan baskınlarda 156 bin 200 sahte maske ele geçirildi. İşyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Pendik Yeni Mahalle Efsane Sokaktaki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 17.20 sıralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında 55 bin 200 satışa hazır sahte maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi. Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde de bir tekstil atölyesine dün akşam 21.30 sıralarında yapılan baskında 8 bin maske ele geçirildi. Pendik ve Kağıthane'deki tekstil atölyeleri zabıta ekiplerince mühürlendi. PENDİK VE KAĞITHANE’DE SAHTE MASKE OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Kağıthane, Zabıta, Pendik, Güncel
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