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Pendik ve Ümraniye'de yasağa uymayan kıraathaneler mühürlendi

Pendik ve Ümraniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathaneler mühürlendi.

06.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:10
Pendik ve Ümraniye'de yasağa uymayan kıraathaneler mühürlendi
Pendik ve Ümraniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathaneler mühürlendi.
Pendik ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.
Pendik Esenler Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve kepenkleri kapalı bir dernek lokalinin içerisinde bulunan 6 kişiye Kabahatler Kanununundan 392'şer lira, Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan ve kumar oynatıldığı yönünde bilgi edinilen bir kıraathanede yapılan denetimlerde ise içeride bulunan 6 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 789'ar lira idari para cezası işlemi uygulandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine adreste yapılan aramada 400 satışa hazır maske ve koli içerisinde imalat aşamasında maske bezleri ele geçirildi. Ruhsatsız olan iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Ümraniye Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde faaliyet gösteren ve içerisinde kumar oynatıldığı yönünde ihbarda bulunulan bir dernek içerisinde yapılan kontrollerde ise iş yerinde bulunan 3 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 789'ar lira, Altınşehir Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'ndeki bir kıraathanedeki 10 kişiye de 789'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye, Esenler, Pendik, Güncel
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