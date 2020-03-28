Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, aşı üretim çalışmasına dahil edildi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün koronavirüs aşı üretim çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, "Biz de bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

28.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:12
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, aşı üretim çalışmasına dahil edildi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün koronavirüs aşı üretim çalışmalarına dahil olduğunu belirterek, "Biz de bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından organize edilen, koronavirüs salgınına karşı yapılan aşı üretim çalışmasına dahil edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bu bağlamda daha önce aşı üretimleri konusunda sıklıkla çalışılan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ile irtibata geçildi. Ayrıca, iki veteriner fakültesi ile iki tıp fakültesi ve bir özel sektör firmasının dahil edilmesiyle hazırlanan proje önerisi, TÜBİTAK'a sunuldu ve 1 milyon 650 bin TL bütçe ile yürütülmesi kabul edildi" denildi.

'ARAŞTIRMACILARIMIZIN YANINDAYIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yerli aşı üretim konusunda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün çalışmalara dahil edilmesinin, daha önce yürütülen başarılı çalışmaların neticesi olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli, koronavirüs için çok ciddi tedbirler aldıklarını, almaya da devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öyle ki, pek çok ülke virüsle mücadele konusunda bizden işbirliği talebinde bulundu. Sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle virüse karşı gayret gösteriyorlar. Bilim insanlarımız, uzmanlarımız da bu virüsü yenmek üzere bilgilerini, yeteneklerini kullanıyor. Bu kapsamda, Pendik Veteriner Kontrol Enstitümüzün de bu çalışmalar içerisinde olması bakanlığımız adına bizleri gururlandırıyor. Sağlık Bakanlığı'na destek olmak amacıyla alt yapısı müsait olan tüm enstitülerimiz milletimizin hizmetindedir. Biz de bakanlık olarak araştırmacılarımızın sonuna kadar yanındayız."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Pendik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, aşı üretim çalışmasına dahil edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:06: Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadaki paylaşımlara açıklık getirdi - Haber 13:05: Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 - Haber 13:03: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haber 13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 13:01: Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber