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Pendikte 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

10.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:17Pendikte 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Murat KORKMAZ/ PENDİK'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

, Esenler Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanda oturanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.



İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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