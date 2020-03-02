Penelope Cruz kimdir? Penelope Cruz kaç yaşında, nereli?

Birçok başarılı film ve dizide rol almış ünlü oyuncu İspanyol asıllı Penelope Cruz,başarılı oyunculuğu ile sinema severlerin büyük beğenisini kazanmıştır. Oynadığı filimlerin etkisiyle ünü dünyanın her yerine yayılan başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlerin yanıtı haberimizde.
PENELOPE CRUZ KİMDİR?
Penelope Cruz doğum tarihi: 28 Nisan 1974
Penelope Cruz kaç yaşında: 45 yaşında
Penelope Cruz nereli: Madrid-İspanya
Penelope Cruz eş: Javier Bardem
PENELOPE CRUZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Tam adı Penélope Cruz Sánchezolan ünlü oyuncu 28 Nisan 1974 yılında İspanya'nın özerk bölgelerinden biri olan Alcobendas'da doğdu. Gençlik yıllarında dansçılık yapan Penelope Cruz oynadığı dizi ve filimler ile dünyada büyük bir hayran kitlesi yakalamıştır. Oynadığı ilk film olan Jamon'un (1992) Yabancı Dilde Film dalında Akademi Ödülü (Oscar) kazanmasıyla hayatı değişmiş ve yeni bir kariyer başlangıcı yapmak üzere 1993 yılında aldığı teklif üzerine Frame adlı dizide oynamak için ABD'ye gitti. Vicky Cristina Barcelona filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında da Akademi Ödülü (Oscar) almıştır.
PENELOPE CRUZ EVLİLİKLERİ
Javier Bardem ile 13 Temmuz 2010 yılında evlenmiştir. Leo Encinas Cruz veLuna Encinas Cruz adında iki çocuk sahibidir.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Belle Époque ve Jamón, jamón - 1992
Love Can Seriously Damage Your Health (El amor perjudica seriamente la salud) ve Open Your Eyes (Abre los ojos) (Aç Gözünü) - 1997
The Girl of Your Dreams (La niña de tus ojos), Live Flesh (Carne trémula) ve Don Juan - 1998
All About My Mother (Todo sobre mi madre) - 1999
All the Pretty Horses ve Woman on Top - 2000
Don't Tempt Me (Bendito infierno), Blow, Captain Corelli's Mandolin ve Vanilla Sky - 2001
Fanfan la tulipe ve Gothika 2003
Head in the Clouds, Don't Move (Non ti muovere) ve Noel - 2004
Sahara - 2005
Chromophobia, Bandidas ve Volver 2006
The Good Night ve Manolete - 2007
Aşkın peşinde ve Vicky Cristina Barcelona 2008
G-Force, Broken Embraces (Los abrazos rotos) Nine - 2009
Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde - 2010
To Rome with Love ve Twice Born - 2012
I'm So Excited! ve Danışman 2013
The Boxtrolls - 2014
Ma Ma- 2015
Zoolander, Grimsby ve The Queen of Spain - 2016
Loving Pablove Doğu Ekspresinde Cinayet - 2017
Herkes Biliyor - 2018
Dolor y gloria ve Wasp Network 2019
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