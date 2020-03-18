Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmi
Penguenler Takımı Uzayda 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Penguenler Takımı Uzayda 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
18.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:57
Penguenler Takımı Uzayda animasyon film inin devamını yine James Snider yönetirken senaryoyu yine BC Fourteen kaleme alıyor.
Yönetmen : James Snider
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Penguin League 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Yönetmen : James Snider
Senaryo: BC Fourteen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Penguin League 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Penguenler Takımı Uzayda 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Sinema
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