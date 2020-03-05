Penguenler Takımı Uzayda Filmi

Penguin League, karargahları hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksilere gönderilen penguenlerin hikayesini konu ediyor. Penguen
pilotlar Flip ve Zooey, daha önce hiçbir kuşun gitmediği bir yere yolculuk yapmakla görevlendirilir. Dost canlısı ve konuşkan bir uzay gemisi olan Slushy, artık keşif gezilerine başlamıştır. Penguenler, Kaptan Stella tarafından yönetilen merkezleri hakkındaki gerçekleri öğrenmek için galaksiler arası yolculuk yapar.Yönetmen:
James SniderFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Penguin LeagueYapımcı Firma:
0Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
74 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
27.03.2020 Penguenler Takımı Uzayda Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.