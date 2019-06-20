20.06.2019 17:31
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Pensilvanya'da silahlı saldırı: 10 yaralı

Pensilvanya

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pennsylvania'nın doğusundaki Allentown kentinde Deja Vu isimli bir gece kulübü önünde gece saatlerinde silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Saldırı sırasında gece kulübünden yeni çıkan 10 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, saldırının büyük paniğeğı yol açtığı ve bir aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - PENNSYLVANIA
Kaynak: İHA
pennsylvania, ABD, saldırı, pensilvanya, 3. Sayfa

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