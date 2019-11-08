Haberler » Politika » Pentagon, ABD drone'unun düşürüldüğünü yalanladı - Haber

Pentagon, ABD drone'unun düşürüldüğünü yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'ye ait drone'un İran tarafından düşürdüğüne dair raporların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:08 Pentagon, ABD drone'unun düşürüldüğünü yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'ye ait drone'un tarafından düşürdüğüne dair raporların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Pentagon, İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüğünü açıklamasının üzerine "ABD'ye ait bir drone'un vurulduğuna dair raporlar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

İran'ın Mahşer Limanı'nda yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sisteminin, İran sınırını ihlal eden bir İHA'yı İran Silahlı Kuvvetlerinin düşürdüğü açıklanmıştı. İran'ın ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdüğü şeklinde çıkan haberlere açıklık getiren Pentagon, bunu yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:47   Bahçeli: Hoca görünümlü hainler, İslam ve insanlığın çıbanbaşlarıdır
18:45   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da(2)
18:34   Meclis Başkanı Şentop'tan Mevlit Kandili mesajı
17:50   Bakan Soylu: "Milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz"
17:03   Pentagon, ABD drone'unun düşürüldüğünü yalanladı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 19:49:09