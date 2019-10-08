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Pentagon: "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik"

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda, "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik" denildi.

08.10.2019 23:50Pentagon:
ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilme konusunda, "ABD Kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden çektik" denildi.
Pentagon olarak bilinen ABD savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında ABD Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesi ve devamındaki gelişmeler hakkında açıklamalar yapıldı. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın imzasını taşıyan açıklamada Savunma Bakanı ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in konuya ilişkin görüştüğü bildirildi. Güvenli bölge konusunda Pentagon'un duruşunun değişmediğinin vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Maalesef Türkiye tek taraflı olarak hareket etmeyi tercih etti. Bunun sonucu olarak kuvvetlerimizin güvenliğinden emin olmak için, ABD kuvvetlerini Suriye'nin kuzeyinden, Türkiye'nin potansiyel saldırı yolundan çektik" denildi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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