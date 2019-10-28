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BBC

Pentagon, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili yeni bir ayrıntıyı açıkladı: İki kişiyi canlı ele geçirdik

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda iki kişinin de canlı yakalandığını ve bu kişilerin ABD'nin gözetiminde tutulduğunu açıkladı.

28.10.2019 23:11

Suriye'nin İdlib kentinde ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyonla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley açıklama yaptı. Milley, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve "güvenli bir tesiste" tutulduklarını duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de Cumartesi günü düzenlediği bir operasyon sırasında Bağdadi'nin kendisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Milley basın toplantısında, "Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi" dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi

NE OLMUŞTU?

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

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Pentagon, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili yeni bir ayrıntıyı açıkladı: İki kişiyi canlı ele geçirdik

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel
BBC


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