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Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi

ABD ordusundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada 3 katının üzerine çıkarak 415'e yükseldi.

25.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:24
Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi
ABD ordusundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada 3 katının üzerine çıkarak 415'e yükseldi.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuya ilişkin açıklamasında, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısının 53 artarak 227'ye ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, 22 sivil personelin daha testlerinin pozitif çıktığı, salgına yakalanan sivil personel sayısının 81'e ulaştığı ifade edildi.
Asker aile üyelerinden de 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, testi pozitif çıkan asker aile bireylerinin sayısının da 67 olduğu belirtildi.
Açıklamada, sözleşmeli personellerden 13'ünün daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.
Böylelikle Pentagon bünyesinde koronavirüse yakalananların sayısının 415'e yükseldiği aktarılan açıklamada, testi pozitif çıkan söz konusu personelden 22 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 19 askerin ise iyileştiği ifade edildi.
Pentagon'un paylaştığı sayılara göre, geçen hafta cuma günü Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısı 67, sivil personel sayısı 13, asker aile üyelerinin sayısı 26 ve sözleşmeli personel sayısı ise 16 idi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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