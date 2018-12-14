Pentagon'dan Arabistan ve Bae'ye: "Yakıt İkmali Ücretinde Hesap Hatası Oldu 331 Milyon Dolar Daha...

ABD
Savunma Bakanlığı Pentagon, Yemen
'deki Husi hareketine karşı kurulan Arap Koalisyonu uçaklarına sağladığı havada yakıt desteği için ücretlendirme hatası yapıldığını belirterek Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri
'nden (BAE) ek olarak 331 milyon dolar daha ödemesini istedi.
Pentagon Perşembe günü, ABD ordusunun, Suudi liderliğindeki koalisyonun savaş uçaklarına hava yakıt ikmali hizmetleri için "muhasebe hatası" yapıldığından doğru ücretlendirilmediğinin ortaya çıktığını belirtti. Pentagon, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 331 milyon dolarlık bir ödeme daha yapılmasını talep ettiğini açıkladı.
ABD, Yemen'deki Husi hareketine karşı kurulan Arap Koalisyonunun savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapmayı geçtiğimiz ay durdurmuştu. Pentagon'un Mart 2015'den bu yılın kasım ayına kadar oluşan ekstra borç ödemesinin yapılmasını beklediği kaydedildi. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan
14 Aralık 2018 Cuma 10:58