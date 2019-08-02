Pentagon'dan ' füze' açıklaması

ABD'nin Orta Menzilli Füze Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini resmi olarak duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığından yeni füzelerin geliştirileceği açıklaması geldi.



Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon Sözcülüğü kanalı ile yaptığı yazılı açıklamada, "Artık çekildik. Savunma Bakanlığı yerden fırlatılan konvansiyonel füzelerin üretimine tam güç verecektir" dedi.



"Rusya anlaşmayı ihlal etti. ABD etmedi"



Açıklamada anlaşmanın bozulmasından Rusya'nın sorunlu olduğu iddialarını tekrarlayan Esper, NATO'nun da duruşunun kesin ve açık olduğunu belirterek, "Rusya anlaşmayı ihlal etti. ABD etmedi" dedi.



Açıklamada ayrıca, "Müttefiklerimizle Ulusal Güvenlik Stratejisi oluşturmak için yakın çalışma içerisindeyiz" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA