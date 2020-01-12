Pentagon'dan İran açıklaması: Trump, müzakereye hala açık

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık olduğunu söyledi.

CBS televizyon kanalına konuşan ABD Savunma Bakanı Esper, "Herhangi bir ön koşul olmaksızın yeni bir yola ilerlemek için oturup müzakere etmeye, İran'ın daha normal bir ülke olması için atılacak adımları konuşmaya hazırız" dedi.

ABD-İran gerilimine dair Pentagon'dan "Trump, İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık" açıklaması yapılırken, ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan İran'daki protestolarla ilgili tehdit niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"İRAN HALKINI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN"

Trump, "İran liderleri protestocuları öldürmeyin. Binlercesi zaten tarafınızca öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya izliyor daha da önemlisi ABD izliyor. İnternetinizi açın ve gazetecilerin serbestçe gezinmesine izin verin. Harika İran halkınızı öldürmeyi bırakın!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, 4 Afgan, 3 Alman ve 3 İngiliz bulunuyordu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasına "insani hata ile yanlışlıkla" ateşlenen bir roketin sebep olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade de yaptığı açıklamada tüm sorumluluğu üzerine aldığını bildirdi.