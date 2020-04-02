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Pentagon'dan koronavirüs kararı: Uçak gemisinde tahliyeler yolda

ABD Deniz Kuvvetleri, koronavirüsten (Covid-19) etkilenen uçak taşıyıcı gemiden 2 bin 700 denizciyi Guam'a indirecek.

02.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:55
Pentagon'dan koronavirüs kararı: Uçak gemisinde tahliyeler yolda

ABD Deniz Kuvvetleri, koronavirüsten (Covid-19) etkilenen uçak taşıyıcı gemiden 2 bin 700 denizciyi Guam 'a indirecek.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Thomas Modly yaptığı açıklamada, USS Theodore Roosevelt isimli uçak taşıyıcı gemiden 2 bin 700 denizcinin koronavirüs nedeniyle ABD'ye bağlı bir özerk bölge olan Guam'a indirileceğini duyurdu. Guam'daki hükümet yetkililerinin ise söz konusu denizciler için otel odaları ayarlamaya çalıştığı belirtildi. Haberde, bu kararın, USS Theodore Roosevelt'in kaptanının yazdığı bir mektubun basında yer almasından sonra alındığı belirtildi.

Modly açıklamasında, test ve karantina için şu ana kadar neredeyse bin denizcinin gemiden ayrıldığını, gemiden 93 kişinin testinin pozitif ve 593 kişinin de testinin negatif çıktığını söyledi. Ayrıca Modly, yaklaşık bin 300 mürettebata şu ana kadar test yapıldığını ve bazılarının sonucunun daha gelmediğini bildirdi.

Öte yandan Modly, gemideki tüm denizcinin Guam'a indirilmeyeceğini belirterek, "Bu gemide silahlar var, mühimmat var, pahalı uçaklar ve nükleer santral var. Güvenliği ve emniyeti sağlamak için gemide belirli sayıda insanın olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Guam, Dünya
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