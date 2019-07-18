18.07.2019 11:55
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Pentagon'dan "S-400" açıklaması

Pentagon

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin S-400 füzesi alan her ülkeye karşı olduğunu söyledi.

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin S-400 füzesi alan her ülkeye karşı olduğunu söyledi.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin savunma partneri olarak Hindistan'ı daha güçlü yapma konusunda kararlı olduğunu, ancak ABD'nin S-400 dahil Rusya'dan askeri ekipman alan herhangi bir ülkeye karşı olduğunu söyledi. Yetkili, S-400'lerin Amerika'nın sofistike 5. nesil savaş uçağına karşı tasarlandığını dile getirdi.

Hindistan geçen ekim ayında Rusya ile 5 milyar 800 milyon dolarlık S-400 füze savunma sistemi anlam konusunda anlaşmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Savunmadan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David J Trachtenberg, dün yaptığı basın toplantısında, "Hindistan'la savunma ortaklığımızın güçlü olduğunu sanıyorum ve bunu daha da güçlendirmek istiyoruz" demişti. Trachtenberg, Rusya'dan S-400 füzeleri alması konusunda kaygılarını defalarca Türk hükümetine bildirdiği için ABD'nin Türkiye ile F-35 anlaşmasını bozmasının bir sürpriz olmadığını savunmuştu. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Politika

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