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Pentagon'dan Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye'deki petrol kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti.

25.10.2019 05:48Pentagon'dan Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye'deki petrol kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti.
Beyaz Sarayda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Graham, Suriye'deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki petrolün DEAŞ veya İran'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor." dedi.
Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği ileri sürüldü.
Söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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