Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme - Haberler

Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesinin yaklaşık 933 milyon dolar artırılacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

25.03.2020 02:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:54
Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesinin yaklaşık 933 milyon dolar artırılacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, 932 milyon 836 bin 737 dolarlık değişikliğin "ABD hükümeti ve Suudi Arabistan'ın Dış Askeri Satış kapsamında aldığı THAAD sistemlerinin üretiminde talep edilen bazı opsiyonlar" için gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada yapılan değişiklikle birlikte savunma devi Lockheed Martin ile daha önce yapılan sözleşmenin değerinin 5 milyar 366 milyon 947 bin dolardan 6 milyar 299 milyon 784 bin dolara çıktığı ifade edildi.
ABD zaman zaman kendi ordusu için alacağı silah sistemlerini yabancı ülkeler için verilen siparişlerle birleştirip savunma şirketlerine tek sözleşme ile ihale ediyor.
Bu sözleşmede kaç THAAD sistemi üretileceği ve bunların kaçının Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtilmedi ancak Pentagon açıklamasında, yapılan artışın 327 milyon 498 bin dolarının ABD hükümetince karşılanacağını, kalan 605 milyon 338 bin doların ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 2017'de 44 gelişmiş hava savunma sistemi olan THAAD sistemleri için 15 milyar dolar değerinde satış yapılmasına onay vermişti.
Suudi Arabistan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad Zirvesi sırasında Suudi Arabistan'dan aldığı 110 milyar dolarlık askeri yatırımın bir parçası olan 15 milyar dolar değerindeki THAAD anlaşması aynı yıl tamamlanmıştı.
Riyad geçen yıl mart ayında 1 milyar dolar ödeme yaparak Lockheed Martin'in hava savunma sistemi için çalışmalara başlamasını sağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Lockheed Martin, Suudi Arabistan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi Haberler
Uçuşu iptal edilen yolculara yeni haklar verildi
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölen Türklerin sayısı belli oldu
Meclis’te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu Haberler
Meclis'te kabul edildi! Adli konulara ilişkin süreler durduruldu
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Haberler
İşçi ve işverene müjde! Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteroloji’den 4 il için toz taşınımı uyarısı Haberler
Meteroloji'den 4 il için toz taşınımı uyarısı
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti Haberler
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döken kişi emniyette çark etti
Trump: Türkiye’ye ’Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın’ dedim, başta kabul etmediler Haberler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı Haberler
İsveçli iklim aktivisti kendini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

03:20: Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı - Haber 03:19: - AB'den Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakereleri başlatma kararı - Haber 03:10: ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi - Haber 03:07: Yurt dışından getirilen öğrenciler yurtlarda karantinaya alındı - Haber 03:04: Sudan'da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor - Haber 00:37: Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu - Haber 23:56: Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu - Haber 23:22: İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafını paylaştı - Haber 22:30: Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler