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Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıkladı.

07.10.2019 19:48Pentagon'dan Türkiye açıklaması
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda YPG/PKK'ya karşı operasyonuna karşın ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.
Pentagon Sözcüsü Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın da belirttiği üzere, Türkiye'nin kuzey Suriye'ye yönelik operasyonunu desteklemiyor. ABD Silahlı Kuvvetleri bunu desteklemiyor ve böyle bir operasyona müdahil olmayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
İki ülke savunma yetkilileri arasındaki görüşmelerde bölgedeki güvenliğin koordinasyon ve iş birliği ile sağlanacağını ifade ettiklerini belirten Hoffman, şunları kaydetti:
"Bakan (Mark) Esper ve Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley Türk mevkidaşlarına tek taraflı adımların Türkiye için risk teşkil edeceğini ifade ettiler. Başkan'ın da ifade ettiği üzere Türkiye diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte ABD öncülüğündeki operasyonlarda ele geçirilen DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacaklar."
Hoffman, Türkiye'nin adımlarının "Türkiye, bölge ve ötesi için oluşturabileceği muhtemel istikrarsızlık konusunda" NATO ve diğer koalisyon ortakları ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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