18.06.2019 18:30
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Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

Pentagon

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladığını duyurdu.

Pentagon, resmi internet sayfasında yayınladığı bir açıklama ile Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna'ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 1,5 milyar dolar değerinde yardımda bulunulduğu kaydedildi. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Güncel

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