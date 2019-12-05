Haberler » Güncel » Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım - Haber

Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım

Pentagon, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı.

05.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:28Pentagon'dan Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yardım
Pentagon, 'ya 250 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood düzenlendiği basın toplantısında, Trump yönetiminin gelecek yıl Ukrayna'ya en az 250 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıkladı. Açıklamanın Trump'ın görevden alınma soruşturması devam ederken, Ukrayna'ya yapılacak yardımların durdurulacağı ile ilgili iddiaların arttığı dönemde gelmesi de dikkat çekti. Rood, "Elbette ki kongrenin yetki vermesi durumunda, yardımlara devam edeceğiz. Bu yardımın Ukrayna'ya savunma anlamında yapılmasını öngörüyoruz" dedi.

Rood, 2018 yılında Ukrayna için ayrılan yardımın büyük çoğunluğunun gönderildiğini belirterek, "Gelecek yıl düşünülen 250 milyon dolarlık yardım Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi için öngörülen çeşitli savunma sanayi yardımlarıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zahorodniuk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kongrede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelinsky ile ilgili yaptığı telefon görüşmesi yüzünden görevden alma sürecinin devam etmesine rağmen ABD'nin yardım etmeye devam etmesini bekledikleri yönünde bir açıklama yapmıştı.

Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde Demokratların karşısına en ciddi şekilde aday olarak çıkarması beklenen Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor. Bu nedenle görevden alınması için başlatılan süreç devam ediyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:50 Adalet Bakanı Gül: : "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli... - Haber
10:50 Bazalt taşından üretilen asfalt, yollara serilmeye başlandı - Haber
10:44 Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor - Haber
10:44 Niğde Belediyesi Kışa Hazır - Haber
10:44 NÜKÇAM Müdürü Kahraman, " 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" kutlu olsun - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:51:06