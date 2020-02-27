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Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada, İdlib ile ilgili olarak, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmanın yollarının arandığı kaydedildi.

27.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:26Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin konusunda, "Bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, Esper ve Akar arasındaki telefon görüşmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İDLİB'DE BİRLİKTE ÇALIŞMANIN YOLLARINI ARIYORUZ"

Gleason, "İki bakan, Rusya ve İran tarafından desteklenen Esed rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığını, bunun Suriye'nin kuzeybatısında medyana getirdiği insani krizi ve Libya'daki durumu ele aldı." ifadesini kullandı.

İdlib'deki duruma ilişkin ise Gleason, "Başkan Trump'ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere, ABD'nin, Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, İdlib bölgesine hava desteği amaçlı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinde bulunuyor.


Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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