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Pentagon, New York'taki askeri hastane gemisine kabul koşullarını değiştirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), New York'a gönderdiği Comfort Hastane Gemisi'ne çok az hasta kabul ettiği için eleştirilere maruz kalınca, gemiye hasta kabul koşullarında değişiklik yaptı.

03.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:38
Pentagon, New York'taki askeri hastane gemisine kabul koşullarını değiştirdi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), New York'a gönderdiği Comfort Hastane Gemisi'ne çok az hasta kabul ettiği için eleştirilere maruz kalınca, gemiye hasta kabul koşullarında değişiklik yaptı. Artık gemiye alınmak için hastaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıkması koşulu uygulamayacak.
New York hastaneleri koronavirüs hastaları ile dolup taşarken, sivil hastanelerin yükünü azaltmak için New York kıyılarına demirleyen askeri Comfort Hastane Gemisi'nin gittiği günden beri sadece 3 hasta kabul etmiş olması ABD'de tartışmalara neden oldu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "USNS Comfort Gemisi'ne alınmak için yapılan taramalarda değişiklik yapılacak ve New York hastanelerinin yükünü azaltmak için taramalar artık iskelede yapılacak." bilgisi verildi.
Daha önce, hastaneler, hastaları tetkik edip Kovid-19 testi negatif çıkanları ancak gemiye gönderebiliyordu bu da gemiye gönderilecek hastaların sayısını ciddi oranda düşürürken hastanelere ek yük getiriyor ve hastaların gemiye gönderilmesi sürecini oldukça uzatıyordu.
ABD yönetimi geçen haftalarda orduya bağlı Comfort Hastane Gemisi'ni New York'a, Mercy Hastane Gemisi'ni ise Seattle'a göndermişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon yetkilileri gemilerin gönderilmesinden övgüyle söz etmişti. Ancak söz konusu bölgelere ulaşmalarının üzerinden bir haftaya yakın zaman geçmesine rağmen Mercy Gemisine 15, Comfort Gemisine ise sadece 3 hasta kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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