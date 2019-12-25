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Pentagon ordu mensuplarına DNA testi uyarısı yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ordu mensuplarına popüler DNA testlerini yaptırmamaları uyarısında bulundu.

25.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:24 Pentagon ordu mensuplarına DNA testi uyarısı yaptı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ordu mensuplarına popüler DNA testlerini yaptırmamaları uyarısında bulundu.
ABC News'in haberine göre, Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Müsteşarı Joseph D. Kernan ile Personel ve Yedek Asker İşlerinden Sorumlu Müsteşar James N. Stewart imzalı iç yazışmada, "Dışarıdaki taraflara hassas genetik bilgi ifşa etmek, mensuplar açısından operasyonel ve şahsi riskler doğurur." ifadesi kullanıldı.
Yazışmada, doğrudan tüketiciye ulaştırılan DNA testlerinin, büyük ölçüde kontrolsüz olduğuna, ayrıca bilim dünyasında genetik verinin, tartışmaya açık amaçlar için kötüye kullanılıyor olabileceği endişesi taşıyanların sayısının arttığına dikkat çekildi.
Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Tüm personelimizin, doğrudan tüketiciye gen testlerinin riskleri konusunda uyanık olmalarını temin etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ancestry ile 23 ve Me gibi şirketlerin tüketiciye gönderdiği DNA testi kitlerine son yıllarda çok rağbet edildiği belirtiliyor. Testlerle tüketiciler, etnik geçmişlerini ve genetik özelliklerini öğrenebiliyor.
Ancestry şirketi, DNA testlerini bugüne kadar 15 milyondan fazla kişinin kullandığını ifade ediyor. Her iki firma da testlerin, Pentagon'un sözünü ettiği güvenlik risklerine yol açabileceği endişesinin doğru olmadığını, mahremiyetin son derece titizlikle korunduğunu savunuyor.

Genetik, Güncel

Kaynak: AA

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