Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti

CNN'in Ulusal Güvenlik Muhabiri Ryan Browne'nin ulaştığı Pentagon açıklamasına göre, ABD'li yetkililer Türkiye'nin önerdiği S-400 ortak çalışma grubu kurulması teklifini reddetti.

"ABD'YE GELEN TÜRK YETKİLİLERE BU TEHLİKELER İLETİLDİ"

Açıklamada, "Türk ve Amerikan askerleri her seviyede iletişimi sürdürüyor. S-400 gibi hava savunma sistemleri, F-35 gibi savaş uçaklarını düşürmek için üretildi. S-400'ün radar sistemi, F-35'lere karşı tehlike oluşturuyor. Daha önce bu konuyla ilgili ABD'den Türkiye'ye teknik ekipler gitti ve aynı şekilde Türk yetkililer de ABD'yi ziyaret etti. ABD'ye gelen Türk yetkililere bu tehlikeler iletildi" ifadeleri kullanıldı.

Pentagon öneriye karşılık olarak, "Bizim ortaklığımız sadece F-35 projesi ve Amerikan Patriot sistemleri içindir" açıklamasını yaptı.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Önceki gün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi sonrası gündeme gelen ABD ile S-400 çalışma grubu kurulması teklifi Türkiye'nin döviz kurları karşısında rahatlamasına neden olduğu iddia edilmişti.

ABD ile gerçekleşen görüşmeler sonrasında Türkiye'nin Rus S-400 sistemini Haziran ayında teslim alamayabileceği açıklaması yapılmış ve dolar kurundaki aşağı yönlü hareket bu gelişmeye dayandırılmıştı.