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Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: "S-400 konusunda henüz pes etmedik"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, "(S-400 konusunda) Henüz pes etmedik.

04.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:28Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood:
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, "(S-400 konusunda) Henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO'nun değerli bir üyesi." dedi.
Rood, Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade eden Rood, "Bu konuda henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO'nun değerli bir üyesidir." diye konuştu.
Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütü ile mücadelesine de değinen Rood, "Türklerin bazı planlamalar konusunda daha yapıcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Müsteşar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin bazı boyutları üzerindeki çalışmaların da iyi gittiğini vurguladı.
" 'ın saldırı ihtimaline dair emareler görüyoruz"
İran konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rood, İran rejimine yönelik maksimum baskı politikasına rağmen Tahran'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmediğinin Amerikan istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü.
Rood, "Malum nedenlerden dolayı detayına girmeyeceğim ancak muhtemel bir İran saldırısına ilişkin emareleri görmeye devam ediyoruz. Bu konuda kaygılıyız." diye konuştu.
İran'ın bu yıl içinde birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirten Rood, saldırganlık konusunda İran yönetiminin niyetini aslında bir süredir ortaya koyduğunu belirtti.
İran ile ilgili "dinamik olmaya devam edeceklerini" ifade eden Rood, "Yanıtımız da dinamik olacak." dedi.
Rood, ABD'nin bölgeye gönderdiği 14 bin askerin tam olarak nereye konuşlandırıldığı veya sabit bir noktada kalıp kalmayacağına ilişkin ise herhangi bir karara varmadıklarını kaydetti.
"Ukrayna yardımlarının kesilmesi konusunda net bir açıklama almadım"
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına konu olan Ukrayna'ya yapılması gereken askeri yardımların askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rood, yardımlar askıya alındıktan sonra haberdar edildiğini dile getirdi. Rood, "Yardımların askıya alınmasına ilişkin yolsuzluklara yönelik kaygılar olduğu dışında net bir açıklama almadım." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, S 400, İran, Güncel

Kaynak: AA

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