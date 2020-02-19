Haberler » Politika » Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan İdlib açıklaması - Haberler

Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan İdlib açıklaması

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de geniş kapsamlı bir çatışmaya çok yakın olduklarını belirterek uluslararası toplumu, Suriye rejimine İdlib'e yönelik saldırılarını durdurması için ekstra baskı yapmaya çağırdı.

19.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:11Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan İdlib açıklaması
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye ve 'nın 'de geniş kapsamlı bir çatışmaya çok yakın olduklarını belirterek uluslararası toplumu, rejimine İdlib'e yönelik saldırılarını durdurması için ekstra baskı yapmaya çağırdı.

ABD'de Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde geniş kapsamlı bir çatışmaya "çok yakın" olduklarını ifade etti. Hoffman, "Rusların ve Türklerin bölgede daha geniş bir çatışmaya doğru çok yaklaştıklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm bulacaklarını ümit ediyoruz" dedi.

Hoffman ayrıca, uluslararası toplumu, Suriye rejimine İdlib'e yönelik saldırılarını durdurması için ekstra baskı yapmaya çağırdı. Pentagon Sözcüsü, gazetecilerin ABD'nin konuyla ilgili taraflarla temas halinde olup olmadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. - WASHINGTON

Pentagon Sözcüsü, Suriye, Rusya, İdlib, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:37:36