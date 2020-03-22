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Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan, sosyal medyadaki "tank sevkiyatı" görüntülerine ilişkin açıklama...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medyada yayılan "tank sevkiyatı" görüntülerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgisinin bulunmadığını, bunların ordu için üretilen yeni araçların sevkiyatı olduğunu belirtti.

22.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:24
Pentagon Sözcüsü Hoffman'dan, sosyal medyadaki
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sosyal medyada yayılan "tank sevkiyatı" görüntülerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgisinin bulunmadığını, bunların ordu için üretilen yeni araçların sevkiyatı olduğunu belirtti.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Chicago'da çekilen ve demir yolundan tankların sevkiyatını gösteren bir videoyu alıntılayarak açıklamada bulundu.
Hoffman, "Başkalarının kaçırdığı bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bunlar (tanklar), ABD Ordusu Malzeme Komutanlığının Wisconsin'in Oskosh bölgesindeki fabrikadan, Kuzey Carolina'nın Fort Bragg bölgesine taşıdığı taktik hafif araçları. Ülke çapındaki üslerimize bu şekilde tren taşımacılığı nadir olan bir şey değil ve Kovid-19 ile bir ilgisi yok." ifadesini kullandı.
ABD'de birçok bölgeye askeri araç ve asker sevkiyatını gösteren videolar ve haberler hem sosyal medyada hem de Amerikan basınında paniğe yol açmıştı.
Bazı basın organları ve sosyal medya hesapları ülkede etkili olan Kovid-19 salgınıyla ilgili ordunun devreye girmeye hazırlandığını iddia etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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