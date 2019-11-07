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Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Suriye petrol sahasında elde edilen gelirin ABD'ye değil, ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri gittiğini söyledi.

07.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:56

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahasında konuşlanan ABD askerlerinin herhangi bir tehlike durumunda kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını söyledi.

Sözcü Hoffman, Suriye petrol sahasında elde edilen gelirin ABD'ye değil ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gittiğini söyledi.

ABD PETROL SAHASINI KORUMAK İÇİN ASKER BIRAKMIŞTI

Daha önce ABD merkezli Associated Press haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı bir haberinde, Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un Suriye'de Deyr ez Zor'dan Haseke'ye uzanan yaklaşık 150 kilometrelik bir alandaki petrol sahasını korumak amacıyla ülkede ortalama 800 asker bırakmayı planladığını bildirmişti.

TRUMP "PETROLÜ KORUYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise daha önceki bir açıklamasında söz konusu petrol sahalarını DEAŞ'dan arta kalan gruplardan ABD'nin koruyacağını ifade etmiş, ABD Başkanı Donald Trump ise daha belirsiz ifadeler kullanarak, ABD'nin 'petrolü koruyacağını' dile getirmişti.

Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, Dünya, Ekonomi, Güncel


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