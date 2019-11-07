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BBC

Pentagon: Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol gelirleri ABD'ye değil SDG'ye gidecek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarından elde edilecek gelirin ABD'ye değil Suriye Demokratik Güçleri'ne gideceğini söyledi.

07.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:30 Pentagon: Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol gelirleri ABD'ye değil SDG'ye gidecek

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Perşembe günü yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarından elde edilecek gelirin ABD'ye değil, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) gideceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Amerikan operasyonunda öldüğünü açıkladığı toplantısında Amerikan şirketlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının kontrolünü sağlayabileceğine işaret etmişti.

Trump, IŞİD'in yeniden canlanması ihtimaline karşı az sayıda ABD askerinin Suriye'de 'petrol bulunan bölgelerde kalabileceğini' söylemişti.

Bölgede kaç ABD askeri kalacağına dair bir netlik yok ancak Reuters'ın haberine göre 1000'in altında olabileceği belirtiliyor.

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman düzenlediği basın toplantısında petrol sahalarıyla ilgili "Buralardan elde edilecek gelir ABD'ye gitmiyor, SDG'ye gidecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nda ABD ve Rusya ile varılan anlaşmanın yerine getirilmediği eleştirisi yapıp "Ne Amerika ne de Rusya onlara verdiğimiz süre içerisinde teröristleri bölgeden çıkaramadı. Bu yüzden terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde sürüyor" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, SDG, Dünya
BBC


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