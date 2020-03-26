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Pentagon, tüm yurt dışı personel sevkiyatlarını 90 günlüğüne askıya aldı Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanlığına bağlı tüm asker ve sivil personel ile ailelerinin yurt dışı intikal ve seyahatlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 60 günlüğüne askıya aldı.

26.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:56
Pentagon, tüm yurt dışı personel sevkiyatlarını 90 günlüğüne askıya aldı Açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Savunma Bakanlığına bağlı tüm asker ve sivil personel ile ailelerinin yurt dışı intikal ve seyahatlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 60 günlüğüne askıya aldı.
Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu adımın, Kovid-19 salgının ABD ordusunda yayılmasını engellemek için atıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Daha önce dış seyahat, kalıcı üs değiştirme, geçici görev ve personel izinlerine konulan sınırlamalara ek olarak bu adım, tatbikat, sevkiyat, tekrar sevkiyatlarla küresel güç idare faaliyetlerini de etkileyecektir. 60 gün içinde sevk edilecek yaklaşık 90 bin askerin sevkiyat ve intikalleri bu emirden etkilenecektir." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu emirden, hasta nakilleri, sevkiyat için hareket etmek üzere olan savaş gemileri, seyahatte olan ve birliklerine dönmekte olan personelin muaf olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu aşamada, bu emrin ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan 135 gün içinde çekilme planını etkilemesi beklenmiyor." denildi.
Pentagon binasında ilk Kovid-19 vakası
Diğer taraftan Pentagon'dan yapılan başka bir açıklamada, ilk kez Pentagon binasında görevli bir askerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Deniz Piyadelerinde görevli bir askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve şu anda evinde karantinada olduğu belirtildi.
Söz konusu askerin en son 13 Mart'ta Pentagon binasında bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: James Mattis, Güncel

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