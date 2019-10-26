Trump sürece dahil olunca sonuç değişti! Pentegon ihalesini Microsoft kazanınca, Amazon'un açıklaması kafa karıştırdı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev ihalesini yaklaşık iki yıllık süreç sonunda Microsoft kazandı.

Pentagon Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (Jedi) olarak bilinen 'bulut' ihalesi için Amazon ile Microsoft arasında büyük bir rekabet yaşanıyordu. Rekabette öne çıkan şirket ise Amazon olarak gösteriliyordu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada 10 yıllık ihaleyi yazılım şirketi Microsoft'un kazandığı duyuruldu. Karar süreci takip eden birçok kurum ve kişi için de şaşırtıcı oldu.

"FARKLI BİR SONUÇ ÇIKARDI"

Amazon'un ihaleye girmesi rakipleri ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilmişti. Şirket de kararı 'şaşırtıcı bulduklarını' söyledi.

Amazon'dan yapılan açıklamada "Yalnızca karşılaştırmalı teklifler ayrıntılı incelenseydi kesinlikle farklı bir sonuç çıkardı" denildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise 'tüm tekliflerin adil olarak değerlendirildiği' belirtildi.

JEDİ NEDİR?

ABD Savunma Bakanlığı, eski bilgisayar ağlarını tek bir 'bulut' sisteminde toplamak istiyor.

İhaleyi kazanan Microsoft yapay zeka temelli analizler sunmanın yanı sıra gizli askeri bilgilerin toplanacağı bir sistem oluşturacak.

Yeni sistemle Jedi'ın savaş bölgelerindeki verilere ve 'bulut' sistemine daha iyi erişim sağlayabilmesi planlanıyor.

İHALE NEDEN TARTIŞMALI?

ABD Başkanı Trump sürecin 'adil olup olmadığını' sorgulayana kadar, Amazon'un ihaleyi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Trump, Temmuz ayında gazetecilere yaptığı açıklamada 'Pentagon ile Amazon arasındaki ihaleye ilişkin çok sayıda şikayet aldığını' söyledi.

Trump, diğer şirketlerinde ihalenin 'yeterince rekabetçi olmadığı' yönünde şikayette bulunduğunu söyledi ve Beyaz Saray'ın süreci 'ayrıntılı inceleyeceğini' ifade etti.

Trump, Amazon'un yanı sıra Washington Post'un da sahibi olan Jeff Bezos'u geçmişte sıkça eleştirmişti.

Wedbush Securities adlı şirketin müdürü ve analisti Dan Ives, Amazon ve diğer şirketlerin ihale kararını mahkemeye taşımalarını beklediğini söyledi.

BBC Teknoloji Editörü Leo Kelion, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in beklenmedik bir şekilde ihaleyi takip sürecinden çekilmesinin dikkat çekici olduğu yorumunu yapıyor.

Aylardır ihaleyi inceleyen Esper bu kararına gerekçe olarak, bir oğlunun ihaleye giren IBM'de çalışmasını göstermişti.

Kelion, bu kararla Microsoft'un Savunma Bakanlığı'ndan büyük bir bütçe alacağını söyledi.