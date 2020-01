Pentagon yabancı askeri öğrencilere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD'deki askeri üslerde eğitim gören yabancı askeri öğrencilerin tabi tutulacağı ve bir dizi yeni güvenlik önemi içeren inceleme prosedürlerini belirlediklerini açıkladı.

Hoffman, düzenlediği basın toplantısında "Askeri birimler yabancı askerlere yönelik taramaları tamamladıktan sonra bu askerlerin eğitimlerine başlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Taramanın kapsamına ilişkin bilgi veren Hoffman, "Yeni prosedürler, içeriden söz konusu olabilecek tehditleri tespit etme standartları, ateşli silahları alma ve kullanma konusunda sınırlandırma, yabancı öğrencilerin ABD üs ve tesislerine girişlerini kontrol altında tutma ve ABD üslerinde eğitim görmek üzere kayıt yapan askeri öğrencilerin güvenlik taraması ve sürekli takibi konusunda yeni önlemleri içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, konuya ilişkin önceki gün Florida'da yaptığı açıklamada, "Bu yeni tarama değişiklikleri oldukça kapsamlı. Bir öğrencinin geçmişinin her noktasına bakacak, sosyal medyaya da bakılacak ve tabii öğrenciler ABD'de iken sürekli olarak izleniyor olacaklar." demişti.

Esper, öğrencilerin Amerikan üs ve tesislerinin her noktasına erişiminin, kartlı bir sistemle kontrol altına alınmış olacağını kaydetmişti.

Öğrencilerin akreditasyonla tesislere girebileceklerini ifade eden Esper, akreditasyonun her ülkeye farklı şekilde uygulayacağını ifade etmişti.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pensacola kentinde bulunan Donanma Hava Üssü'nde eğitim gören Suudi Arabistanlı Teğmen Muhammed Said Alşarmani'nin, 6 Aralık 2019'da düzenlediği silahlı saldırıda, 3 ABD Deniz Kuvvetleri personeli ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı. Alşarmani, olay yerinde ABD güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Pensacola saldırısı dikkatleri ABD'deki yabancı askeri öğrencilere çevirdi

ABD'de Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı olarak bilinen program kapsamında her yıl farklı ülkelerden 5 bin civarında alt ve orta düzeyli subay ABD'de eğitim görüyor.

Pentagon'a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yürütülen program, 1961 Dış Yardımlar Yasası kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

George W. Bush dönemine denk gelen 2000 yılında 50 milyon dolar fon ayrılan program için 2018 için toplam 110 milyon dolar, 2019 için 95 milyon dolar bütçe ayrılırken, 2020 için ise 100 milyon dolar fon ayrıldı.

2020 bütçesine ayrılan 100 milyonun 18,8'i Afrika ülkeleri, 10,6 milyon doları Asya Pasifik, 26,4 milyon doları Avrupa ve Avrasya, 17,3 milyon doları Orta Doğu, 9 milyon doları Güney ve Orta Asya, 12,4 milyon doları Güney Amerika, 5,5 milyon doları ise idari işler için ayrıldı.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Uriah Orland, AA muhabirine yaptığı açıklamada 6 Aralık 2018 itibariyle Suudi Arabistan'ın 852 askeri personelinin ABD'de bulunduğunu söyledi.

Yarbay Orland, "Şu ana kadar toplam 28 bin Suudi Arabistan askeri personeli ABD'de askeri eğitim almıştır." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca 2000 yılından bu yana ABD'nin 1 milyondan fazla yabancı askeri personele ABD topraklarında eğitim verdiğini ve şu anda ise 153 ülkeden 5 bin 181 yabancı askerin eğitim görmekte olduğunu belirtti.

Diğer taraftan AA muhabirinin derlediği ABD hükümetinin Kongre'ye sunduğu 2018-2019 Dış Askeri Eğitim Raporunda 2019 yılında Orta Doğu'dan en fazla ABD'ye eğitim amaçlı asker gönderen ülkenin Suudi Arabistan olduğu görüldü.

ABD, IMET programı dışında Dış Askeri Satış ve Dış Askeri Yardım Fonları gibi teknik proje ve askeri satış programları kapsamında da yabancı askeri personele eğitim sağlıyor.

Rapora göre, 2019'da Cezayir'den 45, Tunus'tan 151, Mısır'dan 225, Irak'tan 323, Lübnan'dan 398, Fas'tan 125, Umman'dan 105 askeri personel çeşitli programlar kapsamında eğitim gördü.

Diğer taraftan Ürdün'den 556 askeri personel ABD'de eğitim programlarına katılırken, Bahreyn'den 88, Kuveyt'ten 178, Katar'dan 179 ve Birleşik Arap Emirliklerinden ise 394 personel askeri eğitim gördü.

Suudi Arabistan'dan ise 2019'da sadece Dış Askeri Satış programları kapsamında 1652 Suudi askeri personel ABD'ye gönderildi.

Kaynak: AA