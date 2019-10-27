Pentagon, Bağdadi'nin ölüm şeklini açıkladı: Üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklindeki Twitter paylaşımı kamuoyunda heyecana neden oldu. Beyaz Saray,'danTrump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurulurken bir Pentagon yetkilisi tarafından, "Bağdadi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" açıklaması geldi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırdı. DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğü iddia edildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.

BEYAZ SARAY: TRUMP, ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPACAK

Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16: 00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi.

"BAĞDADİ ÜZERİNDEKİ BOMBALI YELEĞİ PATLATARAK İNTİHAR ETTİ"

Öte yandan Newsweek dergisi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin hedef alınacağı çok gizli bir operasyona izin verdiğini ve bu operasyonun gerçekleştirildiğini iddia etti. Pentagon yetkilisi, "Bağdadi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" dedi.

Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti. Haberde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söyledikleri belirtildi

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son Mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla IŞİD'i kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.



